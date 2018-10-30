Один из крупнейших в мире плавучих доков затонул в Мурманске

Москва, 30 октября. В Мурманске затонул один из крупнейших в мире плавучих доков ПД-50, где проходил ремонт авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», сообщили во вторник представители 82-го судоремонтного завода.

По их словам, причиной произошедшего стал перебой в подаче электроэнергии во время доковых работ. В результате сбоя цистерны ПД-50 заполнились, и док затонул, передает РИА Новости. Инцидент не нанес ущерб крейсеру «Адмирал Кузнецов», судно в настоящее время буксируют к штатному причалу. Жертв среди работников судоремонтного завода нет.

Док ПД-50 был построен в 1980 году в Швеции для ремонта крупных надводных кораблей и субмарин. Док принадлежит «Роснефти».