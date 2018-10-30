«Рвите, это на руку России»: в Сети ответили на отказ Киева от денонсации договора об Азовском море

Киев, 30 октября. Украина не получит дополнительных прав, отказавшись от соглашения с Россией о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

По ее словам, разрыв грозит лишь возникновением нового территориального спора. Ранее в Верховной раде Украины призвали Киев отменить это соглашение. Позже Зеркаль заявила, что Украина разрывать договоренность не будет. В эфире украинского телеканала ICTV она объяснила, что, настаивая на денонсации соглашения о совместном использовании Азовского моря, Украина якобы «подтверждает позицию» России относительно того, что этот документ действует. Кроме того, в МИД Украины обвинили Россию в «нарушении прав» страны как прибрежного государства.

Россияне ответили на решение Киева не отменять договор.

«Этот договор обязывает нас пропускать все суда Украины в Азовское море. Если договора не будет, то будем не обязаны, так как весь Керченский пролив находится под юрисдикцией России. Почему вы передумали его рвать то? Рвите, это на руку России, в чем проблема?» — ответил пользователь под ником senturry.

«Вы ведите себя по-человечески, не захватывайте суда, не берите людей в заложники, и никто вам не запретит проходить под мостом, и порты свои использовать на полную», — прокомментировал Alex2970devid.

«В 1240 году в результате похода Батыя было уничтожено все население южных русских княжеств. В 15 веке на русские земли Польша стала высылать своих преступников, так образовался якобы народ. И вот потомки тех уголовных преступников в наше время сжигают живьем людей, стреляют в них на улицах города Мариуполя, уничтожают детей, женщин, стариков в Донбассе», — написал gusev.stromil1952.

«Крым наш, Азовское море наше, и что обсуждать? Не хотят пользоваться Азовским морем и не надо, будем их пропускать за деньги и при полном осмотре», — добавил sovetnikovat.

Напомним, ситуация в Азовском море обострилась после того, как украинские пограничники задержали без причин российское рыболовецкое судно «Норд». Киев выдвинул против капитана траулера обвинение в незаконном посещении Крыма якобы «с целью причинения вреда государственным интересам» Украины. Кроме того, в августе 2018 года в херсонском порту украинцы задержали российский танкер «Механик Погодин».

Ранее командующий военно-морскими силами Украины вице-адмирал Игорь Воронченко заявил, что ВМС Украины «будут показывать свое присутствие» в определенных районах. По его словам, сейчас в Азовском море расположены примерно 120 украинских кораблей и катеров.

Москва оценила действия украинской стороны как «морской терроризм». В ответ Россия усилила пограничный досмотр в своей части Азовского моря в соответствии с международным правом. При этом Киев пожаловался, что российская сторона «начала жесткую политику задержания и осмотра судов». Кроме того, Киев планирует усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу.

В министерстве иностранных дел России не раз заявляли, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.