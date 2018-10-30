Видео обновленного пикапа Mitsubishi L200 появилось в Сети

Токио, 30 октября. Первое видео обновленного пикапа Mitsubishi L200В опубликовали в Сети в преддверии презентации в Таиланде. Автомобиль внешне напоминает внедорожник Pajero Sport.

По имеющимся данным, речь идет о версии под названием Triton. На отечественном рынке машина известна под другим названием — L200. По словам автомобильных экспертов, дизайн модели 2019 модельного года был радикально изменен.

Отмечается, что версия Mitsubishi L200/Triton оснащена двухуровневой головной оптикой, а задние фары выполнены на матрицах LED.

В настоящее время не сообщается о технических возможностях и параметрах транспортного средства. В обновленной версии должны быть оборудованы прежние двигатели — 2,4 литровый мотор с производительностью 181 лошадиная сила.

Информацию о стоимости автомобиля пока не рассекречивают.