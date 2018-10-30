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Роскачество объяснило, как выбрать вкусную тыкву

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Роскачество объяснило, как выбрать вкусную тыкву

Москва, 30 октября. Специалисты Роскачества рассказали, как правильно выбрать вкусную и полезную тыкву в магазине, и объяснили, чем полезен овощ.

По словам экспертов, всего существует три группы тыкв: крупноплодная, твердокорая и мускатная. Для запекания и овощного рагу лучше всего подойдет крупноплодная тыква, масса которой может достигать нескольких сотен килограммов, а цвет варьироваться от кремового до ярко-оранжевого.

Твердокорая тыква, как отметили в Роскачестве, быстрее созревает, у нее жестковатая мякоть, но вкусные семечки. Такой сорт годится для супов и пюре.

Роскачество объяснило, как выбрать вкусную тыкву

«По сравнению с крупноплодной тыквой у твердокорой кожура толще и грубее, а мякоть – более волокнистая и рыхлая», — пояснили эксперты.

Самой вкусной и сладкой является мускатная тыква, обладающая плотной маслянистой консистенцией. Ее, считают в Роскачестве, можно подавать в качестве десерта: в этом сорте содержится до 11,5% сахаров.

При выборе тыквы в магазине следует искать плод с плотной коркой без значительных повреждений и с подсохшим хвостиком-плодоножкой. При этом размер и цвет тыквы не оказывает большого влияния на ее вкус и другие потребительские качества.

Ранее в Роскачестве дали рекомендации, как выбрать теплую одежду на зимний сезон.

Автор: Василий Котов
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