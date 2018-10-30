Ученые создали «умный» браслет, предупреждающий о приступе эпилепсии

Амстердам, 30 октября. Нидерландские ученые создали умный браслет Nightwatch, который подает сигнал о приступах эпилепсии. Как пишет журнал Neurology, браслет крепится на предплечье пациента.

Он следит за сердцебиением и движением пациента. Если прибор зафиксирует повышенную активность человека и характерное для эпилепсии сокращение мышц, на нем загорается красный сигнал.

Более того, устройство информирует о приступе врачей, посылая им специальное уведомление. Как рассказали специалисты, приступы эпилепсии часто случаются во время сна. Контролировать их сложно. При этом без специальных устройств предотвратить последствия приступов практически невозможно.

По мнению ученых, браслет также помогает наблюдать за состоянием пациента во время сна. Эффективность браслета эксперты уже проверили на практике.