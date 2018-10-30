«Белые каски» начали постановочные съемки для провокаций с химоружием «Белые каски» начали постановочные съемки для провокации с химоружием. В процессе участвуют неизвестные местным жителям люди, об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон. Жители провинции Алеппо рассказали о готовящейся провокации со стороны боевиков, действующих в Идлибской зоне деэскалации, главной целью которой станут обвинения в адрес правительственных войск, которые якобы использовали химоружие. По словам жителей, члены скандальной организации «Белые каски» доставили в провинцию емкости с отравляющими веществами, предположительно с хлором. Таким образом боевики собираются спровоцировать ответный огонь сирийских войск, а затем провести инсценировку применения якобы с их стороны снарядов с отравляющими веществами.

Дональд Трамп может ответить на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера Дональд Трамп заявил, что, скорее всего, ответит на некоторые вопросы специального прокурора Роберта Мюллера по «российскому делу». Хозяин Белого дома отметил, что он и его соратники ни в чем не замешаны, поэтому необходимость объясняться кажется ему смешной. Тем не менее, президент США выразил готовность обсудить данный вопрос. Напомним, расследование о якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016 года идет почти два года. При этом обвинения опровергают как в Белом доме, так и в Кремле.

Украина не получит пользы от разрыва соглашения с Россией по Азовскому морю Разрыв соглашения о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива с Россией не принесет Украине ничего. Об этом заявила замглавы МИД «незалежной» Елена Зеркаль, добавив, что денонсация вызовет лишь новые территориальные споры. В своей речи она, с одной стороны обвинила Россию ЦИТАТА «в нарушении права Украины, как прибрежного государства», а с другой – признала, что Украина не получит дополнительных прав от разрыва соглашения. Напомним, ситуация в Азовском море обострилась в начале этого года после серии захватов украинскими властями российских кораблей: в марте Украиной был задержан российский траулер «Норд», а в августе – танкер «Механик Погодин». Москва расценила действия Киева как «морской терроризм» и ответила усилением пограничных досмотров в своей части акватории, чем сразу вызвала обвинения в «жесткой политике».