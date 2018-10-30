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9:23 30 Октября 2018

«Белые каски» начали съемки для провокаций с химоружием | 30 октября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

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«Белые каски» начали постановочные съемки для провокаций с химоружием

«Белые каски» начали съемки для провокаций с химоружием | 30 октября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

«Белые каски» начали постановочные съемки для провокации с химоружием. В процессе участвуют неизвестные местным жителям люди, об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон. Жители провинции Алеппо рассказали о готовящейся провокации со стороны боевиков, действующих в Идлибской зоне деэскалации, главной целью которой станут обвинения в адрес правительственных войск, которые якобы использовали химоружие. По словам жителей, члены скандальной организации «Белые каски» доставили в провинцию емкости с отравляющими веществами, предположительно с хлором. Таким образом боевики собираются спровоцировать ответный огонь сирийских войск, а затем провести инсценировку применения якобы с их стороны снарядов с отравляющими веществами.

Дональд Трамп может ответить на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера

«Белые каски» начали съемки для провокаций с химоружием | 30 октября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Дональд Трамп заявил, что, скорее всего, ответит на некоторые вопросы специального прокурора Роберта Мюллера по «российскому делу». Хозяин Белого дома отметил, что он и его соратники ни в чем не замешаны, поэтому необходимость объясняться кажется ему смешной. Тем не менее, президент США выразил готовность обсудить данный вопрос. Напомним, расследование о якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016 года идет почти два года. При этом обвинения опровергают как в Белом доме, так и в Кремле.

Украина не получит пользы от разрыва соглашения с Россией по Азовскому морю

«Белые каски» начали съемки для провокаций с химоружием | 30 октября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Разрыв соглашения о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива с Россией не принесет Украине ничего. Об этом заявила замглавы МИД «незалежной» Елена Зеркаль, добавив, что денонсация вызовет лишь новые территориальные споры. В своей речи она, с одной стороны обвинила Россию ЦИТАТА «в нарушении права Украины, как прибрежного государства», а с другой – признала, что Украина не получит дополнительных прав от разрыва соглашения. Напомним, ситуация в Азовском море обострилась в начале этого года после серии захватов украинскими властями российских кораблей: в марте Украиной был задержан российский траулер «Норд», а в августе – танкер «Механик Погодин». Москва расценила действия Киева как «морской терроризм» и ответила усилением пограничных досмотров в своей части акватории, чем сразу вызвала обвинения в «жесткой политике».

Правительство России не поддержало идею запретить штрафы для водителей за превышение средней скорости

«Белые каски» начали съемки для провокаций с химоружием | 30 октября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Правительство России раскритиковало предложенный депутатами фракции ЛДПР законопроект о запрете штрафов за превышение средней скорости машин на определенном отрезке дороги. В некоторых регионах страны используют камеры, фиксирующие данные о скорости проезжающих автомобилей на определенных участках дороги. Информация поступает на специальный сервер, где вычисляется средняя скорость машины. В случае ее превышения системы выписывает водителю штраф. С инициативой отказаться от данной практики группа депутатов выступила минувшим летом, акцентируя свое внимание на том, что в КоАП и в правилах дорожного движения нет понятия «средняя скорость». Однако кабмин счел такой способ доказательства нарушений законным и оставил без изменений.