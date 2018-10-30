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Рейтинг одобрения Трампа снизился до 40% перед выборами в конгресс США

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Рейтинг одобрения Трампа снизился до 40% перед выборами в конгресс США

Москва, 30 октября. Перед выборами в конгресс США рейтинг одобрения американского президента Дональда Трампа снизился до 40%. Об этом свидетельствуют результаты еженедельного опроса, проведенного фирмой Gallup.

Согласно исследованию от 28 октября, американского лидера поддерживают 40% граждан США. Это на четыре процентных пункта ниже аналогичного показателя на прошлой неделе. При этом 54% опрошенных негативно оценили работу Трампа на посту президента.

Опрос Gallup проводился с 22 по 28 октября. Социологи опросили 1,5 тысячи совершеннолетних граждан США. Промежуточные выборы в американский конгресс запланированы на 6 ноября. В случае победы на них демократов в США может быть запущена процедура импичмента действующего главы государства.

Автор: Василий Котов
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