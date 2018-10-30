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Найден новый способ борьбы с раком

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Найден новый способ борьбы с раком

Москва, 30 октября. Ученые из Университета Отаго в Новой Зеландии выяснили, что вирус долины Сенека может инфицировать раковые клетки и уничтожать их.

Как пишет EurekAlert!, специалисты уточнили, что открытие позволит выпустить новый эффективный метод борьбы со злокачественными опухолями.

Отмечается, что в ходе исследования специалисты заразили раковые клетки вирусом с помощью криоэлектронной микроскопии. Образцы они поместили в среду с низкой температурой. Выяснилось, что вирус входит в реакцию с белковым рецептором ANTXR1, который расположен на поверхности раковых клеток. Ген ANTXR2, присущий для здоровых клеток, вирус не затрагивает.

Как считают эксперты, вирус можно использовать в борьбе с раком. Они предложили его модифицировать и исключить часть, затрагивающую иммунную систему человека.

Найден новый способ борьбы с раком

Автор: Алия Садыкова
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