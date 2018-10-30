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Психологи рассказали, как переодевание в Хэллоуин влияет на внутренний мир

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Психологи рассказали, как переодевание в Хэллоуин влияет на внутренний мир

Москва, 30 октября. Надевая костюм нечистой силы, человек меняет не только свой облик, но и внутреннее состояние, поэтому важно «не заиграться» в новой роли, рассказала психолог Центра развития образовательной политики МГУ Виктория Аршинова.

По ее словам, любителям Хэллоуина следует отделять вымысел от реальности. По мнению главы лаборатории психологии детского и подросткового возраста Центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского Елены Дозорцевой, традиция праздновать этот день дает людям шанс сбросить негативные эмоции.

Психологи напомнили, что Хэллоуин отмечают 31 октября. По всему миру в этот день люди наряжаются в костюмы нечистой силы. Традиция в России появилась недавно, но приобрела популярность.

Как уточнила Аршинова, любое перевоплощение в образ заставляет менять не только внешний облик, но и внутренний мир. Как пишет РИА Новости, она подчеркнула, «негативный образ приводит к тому, что негативные моменты участвуют в принятии решений». Кроме того, по словам психолога, иногда люди продолжают играть роль, даже после того, как снимают наряд. В этом случае она посоветовала всегда отделять фантазии от реальности.

Психологи рассказали, как переодевание в Хэллоуин влияет на внутренний мир

Автор: Алия Садыкова
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