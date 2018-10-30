Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Kia сертифицировала Quoris нового поколения для российского рынка

32
0 Оставить комментарий

Kia сертифицировала Quoris нового поколения для российского рынка

Москва, 30 октября. Компания Kia получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для седана Quoris нового поколения. Документ опубликован в базе Росстандарта.

Согласно ОТТС, для российского рынка сертифицирован Quoris с задним и полным приводом. Автомобиль будет иметь 8-ступенчатую автоматическую коробку передач и два бензиновых двигателя на выбор: 3,3-литровый V6 мощностью 249 лошадиных сил и 413-сильный 5-литровый V8. В базе Росстандарта седан значится под названием Kia K900, с таким же «именем» модель известна на североамериканском рынке.

Ранее Газета.ru сообщала, что южнокорейский производитель представил новое покорение флагманского седана Kia Quoris на международном автосалоне в Нью-Йорке в марте текущего года.

Автор: Виктор Мальцев
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое