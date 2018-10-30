ВСУ переходят на американскую тактику в Донбассе: эксперт объяснил, чем новая стратегия опасна для ЛНР И ДНР

Москва, 30 октября. Военный эксперт Юрий Кнутов оценил обстановку в Донбассе, где Вооруженные сил Украины (ВСУ) планируют менять тактику ведения военных действий.

Эксперт указал на то, что украинские военные активно сотрудничают с американскими инструкторами, которые предложили ВСУ новую тактику, применявшуюся в операциях на Ближнем Востоке. В рамках этих новшеств предполагается, что украинские солдаты не должны входить в прямой контакт со своими противниками — речь идет о поражении целей на расстоянии.

«Украина сейчас разрабатывает свои дальнобойные гаубицы, делается ставка на использование авиации и других средств, чтобы не входить в соприкосновение с вооруженными силами ДНР и ЛНР», — рассказал эксперт, чем опасна такая тактика для республик Донбасса.

Он также пояснил, что смысл таких маневров — поражать цели на расстоянии, американцы делали так в Ираке и в других местах, пишет «ПолитРоссия».

Кнутов отметил, что после мощной артиллерийской подготовки планируется введение в бой бронетанковых сил. В том случае, если есть ответ обороняющейся стороны — наступление временно останавливается, войска отходят, после чего наносится новый удар, уточнил он.

Эксперт предупредил власти республик Донбасса о необходимости пересмотреть оборонительную тактику, поскольку такая американская система представляет серьезную угрозу для ДНР и ЛНР, у которых отсутствуют нужные для отражения ракетного удара средства защиты.

Киев в апреле 2014 года начал военные действия против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале того же года. Конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке, но украинские власти регулярно нарушают взятые на себя обязательства и обстреливают республики Донбасса.