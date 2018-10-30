Трамп рассказал, почему назвал себя националистом

Вашингтон, 30 октября. Американский президент Дональд Трамп уточнил, что он имел в виду, когда в ходе выступления на одном из митингов назвал себя националистом, столкнувшись после этого с резкой критикой. Об этом передает телеканал Fox News.

Хозяин Белого дома пояснил, что не вкладывает никакого отрицательного смысла в это слово.

На минувшей неделе 45-й глава Штатов, выступая на митинге в Техасе, назвал себя националистом. Как сообщали американские СМИ, это был редкий момент, когда президент США однозначно охарактеризовал себя таким образом.

В интервью Fox News Трамп повторил, что считает себя националистом, но пояснил, что «просто любит свою страну».

«Я горжусь этой страной, и я называю это национализмом. Я не вкладываю никаких дополнительных значений, кроме этого», — особо отметил он.

По его словам, он противопоставляет себя единомышленникам глобализации.