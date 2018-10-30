«Киев превратит страну в антирусское государство»: Затулин рассказал, к чему приведет русофобская политика на Украине

Москва, 30 октября. Русофобская политика на Украине приведет к тому, что страна станет «антирусским государством», заявил зампред комитета по делам СНГ Константин Затулин. На круглом столе в Москве он уточнил, что «усилия Австро-Венгрии, Польши и деятелей большевистской украинизации дали свои плоды».

По мнению Затулина, дискуссия о том, являются ли украинцы самостоятельным народом или их можно считать частью русского этноса, диалектом, «если говорить о языке или какими-то «баварцами России», идут активно.

Он добавил, что в советское время появилась «новая реальность».

«Факт состоит в том, что в том числе и усилиями советской власти в 20–30-е годы в ходе «советской украинизации» появилась новая реальность. И многие люди считают себя украинцами, при этом разговаривают на русском языке», — подчеркнул он.

При этом зампред считает, что Россия не должна отвергать украинцев «в работе по сохранению Русского мира». Кроме того, по его словам, Киев дальше планирует «превратить страну из антироссийского в антирусское государство».

«Запад сегодня переходит к новому этапу – превращению Украины не просто в антироссийское государство, а именно в антирусское», — продолжил Затулин.

Он напомнил, что эту тенденцию на Украине почувствовали те, кто поехал воевать в Донбассе против своих соотечественников. При этом политик уточнил, что «за все время существования Украины украинский язык самоутверждается за счет репрессивных мер против русского языка».

Ранее сообщалось, член партии «За жизнь», лидер общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук считает, что русофобская позиция президента Украины Петра Порошенко в первую очередь наносит вред самому украинскому государству.

По словам Медведчука, Порошенко занимает русофобскую, радикально настроенную антироссийскую позицию. По мнению политика, пройдет время, и данная позиция в любом случае должна претерпеть изменения и взаимоотношения между двумя странами также изменятся. Кроме того, он подверг критике решение украинских властей не продлевать действие договора о дружбе с Россией. Он отметил, что данное решение, как и попытки ввести визовый режим с Россией и попытки денонсации являются звеньями одной цепи.

Кроме того, президент России Владимир Путин уличил власти Украины в торговле русофобией. По словам российского лидера, необходимо подождать, когда на Украине закончится очередной внутриполитический цикл. Путин также подчеркнул, что власти Украины торгуют только русофобией.

Ранее сообщалось, что запрет русского языка стал одной из причин гражданской войны на Украине. Сегодня для 95% жителей Украины русский язык является родным. При этом в стране принимаются законы, которые запрещают транслировать российские телеканалы, а также преподавать на русском языке в дошкольных и школьных образовательных учреждениях.

Эксперты также фиксируют значительные изменения в украинском языке. Они предполагают, что киевские власти намеренно меняют его, чтобы сделать максимально непохожим на русский. За отказ использовать в повседневной жизни государственный язык жителей Украины могут наказать тюремным заключением до полугода. О введении соответствующего наказания в настоящее время дискутируют в Киеве.