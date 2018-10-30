Трамп приказал Госдепу подготовить доклад по «нарушению» Россией ДРСМД

Вашингтон, 30 октября. Глава Белого дома Дональд Трамп поручил государственному секретарю Соединенных Штатов во взаимодействии с министрами обороны, финансов и торговли, директором национальной разведки подготовить доклад по ДРСМД для американского конгресса. Об этом говорится в документе, который опубликовал в понедельник Белый дом.

Отмечается, что в документе также будет идти речь о вероятных ответах на якобы нарушение РФ данного соглашения.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон не собирается соблюдать ДРСМД, в то время как Москва его якобы нарушает, и выйдет из договора.

Республиканец также полагает, что в соглашение о ликвидации РСМД должен быть включен и Китай. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что российская сторона хочет получить более развернутое разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению национальной безопасности.