Япония проведет на Транссибе логистический эксперимент

Владивосток, 30 октября. Токио проведет логистический эксперимент, использовав для этого Транссибирскую железнодорожную магистраль и паромную линию между Россией, Японией и Южной Кореей. Об этом рассказал вице-губернатор префектуры Тоттори Ногава Сатоси.

Он выступил на конференции губернаторов стран Северо-Восточной Азии во Владивостоке. По словам японского политика, главной задачей является сформировать новый транспортный коридор на основе включения в паромную линию DBS. Она является важным «морским путем» китайской провинции Цзилинь.

Эксперимент начался в апреле 2018 года. Был обеспечен заход парома DBS в порт Зарубино с последующей таможенной очисткой и перевозкой грузов из порта Зарубино в Китай в тестовом режиме.

Ранее для этого использовался порт Далянь. По сравнению с ним была достигнута более высокая скорость перевозки.