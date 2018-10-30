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Экономика

Япония проведет на Транссибе логистический эксперимент

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Япония проведет на Транссибе логистический эксперимент

Владивосток, 30 октября. Токио проведет логистический эксперимент, использовав для этого Транссибирскую железнодорожную магистраль и паромную линию между Россией, Японией и Южной Кореей. Об этом рассказал вице-губернатор префектуры Тоттори Ногава Сатоси.

Он выступил на конференции губернаторов стран Северо-Восточной Азии во Владивостоке. По словам японского политика, главной задачей является сформировать новый транспортный коридор на основе включения в паромную линию DBS. Она является важным «морским путем» китайской провинции Цзилинь.

Эксперимент начался в апреле 2018 года. Был обеспечен заход парома DBS в порт Зарубино с последующей таможенной очисткой и перевозкой грузов из порта Зарубино в Китай в тестовом режиме.

Ранее для этого использовался порт Далянь. По сравнению с ним была достигнута более высокая скорость перевозки.

Япония проведет на Транссибе логистический эксперимент

Автор: Алия Садыкова
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