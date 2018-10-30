Роспотребнадзор предупредил россиян об угрозе заражения сибирской язвой на Украине

Москва, 30 октября. Роспотребнадзор рекомендует гражданам РФ учитывать статистические данные об угрозе сибирской язвы при планировании поездок на Украину. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По имеющимся данным, в конце этого месяца стало известно о случае заражения коровы сибирской язвой в одном из населенных пунктов в Одесской области​​​. Известно, что среди жителей заболевших нет.

В конце сентября в указанном месте уже была зафиксирована вспышка сибирской язвы, где от животного заразились пять человек. Роспотребнадзор сообщает, что на сегодняшний день связь между этими случаями не выявлена.

«Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок», — следует из сообщения ведомства.

Ранее российское ведомство предупредило о неблагополучной ситуации по кори на Украине.