В Уфе таксист изнасиловал 16-летнюю пассажирку

Уфа, 30 октября. Таксист в Уфе напал на несовершеннолетнюю девочку-пассажирку. Отмечается, что он изнасиловал 16-летнюю девушку. О произошедшем полиции рассказала мать пострадавшей.

Инцидент произошел в ночь на 6 октября. Дочь возвращалась на такси домой из ночного клуба. По данным портала proufu.ru, водитель напал на ребенка, когда они подъезжали к дому. Полиция задержала 39-летнего насильника. Возбуждено уголовное дело. Таксиста могут лишить свободы сроком на 20 лет.

Ранее сообщалось, что педофил напал на третьеклассника в Ленобласти. Безработная жительница Ленинградской области обратилась в полицию с заявлением о том, что неизвестный мужчина попытался совершить развратные действия в отношении ее сына, ученика третьего класса.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, женщина заявила о том, что педофил напал на ее ребенка на улице Привокзальной в поселке Рощино посреди бела дня - около 14 часов.