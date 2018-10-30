Водолазы ТОФ впервые погрузились на 416 метров

Москва, 30 октября. Впервые в истории Военно-морского флота России водолазы ТОФ погрузились на глубину 416 метров. Об этом заявил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по флоту Николай Воскресенский.

Погружение с борта спасательного судна «Игорь Белоусов» совершили специалисты Тихоокеанского флота, научно-исследовательского института (спасания и подводных технологий) ВУНЦ ВМФ и отдельного экспедиционного отряда водолазов. Рекорд зафиксирован впервые в истории ВМФ России на глубоководном полигоне Японского моря. Водолазы погрузились в водолазном колоколе на глубину в 416 метров с выходом на грунт.

Погружение проводилось путем длительного пребывания в барокамере. При этом применялся современный глубоководный водолазный комплекс ГВК-450. Совершив погружение водолазы обследовали подводную акваторию, а также развернули флаг России.

Ранее Газета.ru сообщила, что на заводские ходовые испытания в акваторию Японского моря вышел корвет «Громкий». Планируется, что судно пополнит состав Тихоокеанского флота до конца текущего года.