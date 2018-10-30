«Депопуляция будет идти ускоренным темпом»: политолог рассказал о еще одной причине краха Украины

Москва, 30 октября. Политолог Ростислав Ищенко в ходе круглого стола рассказал о еще одной причине краха Украины.

По словам эксперта, в настоящий момент киевские власти, проводя реформы, заняты тем, что ведут свое государство к неизбежному самоуничтожению – граждане страны не только сами уезжают с Украины, но и вывозят семьи.

«В этом году украинские социологи отметили новую тенденцию. Люди, которые выезжали в последние 3–4 года, начали вывозить семьи. Это значит, что эти люди возвращаться не собираются, и депопуляция будет идти с ускоренным темпом», — заявил политолог.

По мнению Ищенко, если на Украине ничего не поменяется, то через 10–20 лет основную часть граждан страны будут составлять пожилые люди – тем, кому глубоко за 50-60 лет.

«Население начнет вымирать ускоренными темпами по чисто физиологическим причинам. Просто потому что люди вообще так долго не живут, плюс они в таких условиях долго не живут, тем более, что практически уничтожена медицина», — констатировал политолог.

Эксперт добавил, что если сегодня не остановить маховик депопуляции, то завтра страна потеряет не менее десятка миллиона человек.

«Ориентировочно 12–15 миллионов теоретически могут кормиться на украинской территории после уничтожения всей экономики, а она уже, по сути, уничтожена как таковая», — резюмирует Ростислав Ищенко.

Напомним, что ранее руководитель консалтинговой компаний William Invest Виктор Медведь заявил, что стоимость проезда в общественном транспорте столицы Украины вырастет на 50%.

