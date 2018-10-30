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Совбез ООН проведет заседание по Украине в преддверии выборов в Донбассе

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Совбез ООН проведет заседание по Украине в преддверии выборов в Донбассе

Нью-Йорк, 30 октября. В преддверии выборов в Донбассе совет безопасности ООН проведет заседание по Украине.

Внеочередное заседание начнется во вторник, 30 октября в 22.00 по московскому времени. Заседание состоится в преддверии намеченных на 11 ноября выборах в Донбассе по инициативе США, Великобритании, Франции, Швеции, Нидерландов и Польши. По требованию России оно будет иметь открытый характер, сообщает со ссылкой на источник ТАСС.

Решение о проведении в Донецкой и Луганской народных республиках выборов было принято через неделю после того, как в результате теракта погиб лидер ДНР Александр Захарченко. В Москве выборы считают необходимой мерой. По словам полпреда РФ в Контактной группе Бориса Грызлова, подписанный в Минске Комплекс мер регулирует муниципальные выборы в Донбассе. Выборы глав и парламентов ДНР и ЛНР к ним не относятся и не противоречат минскому процессу.

Автор: Виталий Малясев
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