Британский историк заявил об угрозе гражданской войны в США

Лондон, 30 октября. Британский историк Нил Фергюсон считает, что Соединенным Штатам Америки в обозримом будущем грозит гражданская война.

Размышлениями на тему профессор Гарвардского университета поделился в статье, которая была опубликована на днях в газете The Sunday Times. По мнению Фергюсона, в США усиливаются внутренние противоречия и обостряется «культурный конфликт».

Историк считает, что следующие президентские выборы, который пройдут в ноябре 2020 года, вероятно, могут привести к окончательному расколу в американском обществе, и, как следствие – к новой гражданской войне.

С такой точкой зрения согласен кандидат исторических наук Техасского университета Эмили Уэйлен, который проводит параллели с находившимся на пороге гражданской войны Ливаном образца 1974 года,

По его мнению, в США сейчас сложились предпосылки, которые были в ближневосточном государстве 44 года назад. Президентом, по мнению Уэйлен, является «хам», страна при этом имеет «карикатурное неэффективное правительство».

Республиканская партия США напоминает консервативные силы Ливана накануне гражданской войны, а демократы, как в свое время прогрессивные партии Ливана, «дезорганизованы и децентрализованы».