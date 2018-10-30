Россияне взяли рекордный объем потребительских кредитов для покрытия старых долгов
Москва, 30 октября. За первые шесть месяцев текущего года россияне взяли для покрытия старых долгов потребительских кредитов на 68,3 миллиарда рублей. Такие данные приводятся в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс».
Средняя величина взятого на рефинансирование более ранних займов потребительского кредита в 2018 году увеличилась по сравнению с первым полугодием прошлого года на 17% до 520 тысяч рублей. В целом объем взятых на покрытие старых долгов потребительских кредитов вырос за год в 1,7 раза.
Также увеличилось количество договоров рефинансирования. За первые шесть месяцев текущего года заключена 131 тысяча таких договоров, в первом полугодии 2017 года их было 92 тысячи. Доля рефинансирования потребительских кредитов от всех выдач составила 2,28%.
Эксперты отмечают, что осенью тенденция может измениться.
«Есть предположение, что начиная с сентября объем рефинансирования по всем банковским продуктам будет демонстрировать тренд на снижение, зафиксировав свои пики в июле-августе 2018 года», — цитирует главу «Эквифакса» Олега Лагуткина РИА Новости.
Ранее Газета.ru сообщила, что в третьем квартале 2018 года россияне взяли в долг более двух триллионов рублей.