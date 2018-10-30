Ученые рассказали о помогающем сжигать калории во сне продукте

Вашингтон, 30 октября. Американские ученые в ходе очередных исследований выяснили, какой продукт помогает сжигать калории во сне.

Заметка на тему, которая волнует миллионы людей на всей планете, была опубликована на днях в специализированном издании British Journal of Nutrition. Авторы — ученые из Университета Флориды рассказали, что перед сном есть, оказывается, полезно.

Главное – знать, что употреблять в пищу. А это – обыкновенный творог, который во время сна мало того, что не приводит к увеличению массы тела, а напротив — помогает снизить количество жира в организме.

Для того, чтобы доказать свои теоретические выкладки, исследователи провели эксперимент, предлагая его участникам за полчаса-час до сна съедать порцию молочного продукта.

Выяснилось, что творог оказывает положительное влияние на качество мышц, ускоряет обмен веществ и улучшает общее состояние здоровья. Как отмечают ученые, это происходит благодаря казеину.