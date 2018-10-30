Воевавший в Сирии на стороне боевиков житель Якутии получил 20 лет

Якутск, 30 октября. Пытавшийся нелегально вернуться в Россию после подготовки в сирийском лагере боевиков житель города Нерюнгри в Якутии осужден на 20 лет колонии строгого режима. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

В ведомстве отмечают, что осужденный гражданин России 1991 года рождения ездил в Сирию «в целях осуществления террористической деятельности». В лагере боевой подготовки членов запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1 мужчина прошел религиозное обучение, а также осваивал навыки боевого перемещения на местности и ведения боя с огнестрельным оружием. Молодой человек участвовал в боях против сирийской армии.

Мужчину задержали, когда он пытался въехать в Россию по поддельным документам.

1 Организация запрещена на территории РФ.