Стали известны самые надежные автомобили в мире

Вашингтон, 30 октября. Эксперты американского издания Consumer Reports составили рейтинг надежности автомобилей мировых брендов, его возглавили Toyota, Lexus и Mazda.

Рейтинг составлен на основе опросов 500 тысяч автовладельцев, которые проводились в 2017 году. Самыми надежными автомобилями эксперты назвали машины марки Lexus, наименьшее количество поломок отмечено у модели GX. Автомобили Lexus получили наиболее высокую оценку надежности — 78 из 100. Вторую строчку списка заняли машины Toyota с 76 баллами. Третьим в тройке лидеров оказался бренд Mazda.

В топ-5 попали Subaru и южнокорейский производитель Kia. Следом в рейтинге располагаются Tesla, Cadillac и Volvo.