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В Белоруссии пьяная компания из-за плача убила годовалого младенца

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В Белоруссии пьяная компания из-за плача убила годовалого младенца

Минск, 30 октября. В Белоруссии пьяная компания убила восьмимесячную девочку, которая мешал им отдыхать.

Как сообщили в следственном комитете Беларуси, трагедия разыгралась еще в субботу вечером в городе Лунинца. По подозрению в убийстве задержаны мать девочки и 47-летний мужчина, которые находились в состоянии алкогольного опьянения в квартире.

Труп девочки с признаками насильственной смерти обнаружил отец младенца, вернувшись домой. Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Добавим, что указанная семья состоит на учете как находящаяся в социально опасном положении. В настоящее время следователи проводят неотложные следственные действия.
 

Автор: Константин Терехов
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