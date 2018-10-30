В Белоруссии пьяная компания из-за плача убила годовалого младенца

Минск, 30 октября. В Белоруссии пьяная компания убила восьмимесячную девочку, которая мешал им отдыхать.

Как сообщили в следственном комитете Беларуси, трагедия разыгралась еще в субботу вечером в городе Лунинца. По подозрению в убийстве задержаны мать девочки и 47-летний мужчина, которые находились в состоянии алкогольного опьянения в квартире.

Труп девочки с признаками насильственной смерти обнаружил отец младенца, вернувшись домой. Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Добавим, что указанная семья состоит на учете как находящаяся в социально опасном положении. В настоящее время следователи проводят неотложные следственные действия.

