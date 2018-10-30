Трамп ответит на некоторые вопросы Мюллера по «российскому делу»
Вашингтон, 30 октября. Президент США Дональд Трамп заявил, что, скорее всего, ответит на некоторые вопросы специального прокурора Роберта Мюллера по «российскому делу».
С заявлением на тему хозяин Белого дома выступил во время большого интервью для телеканала Fox News, уточнив, что он и члены его команды ответят на вопросы по делу о якобы вмешательстве России в выборы президента США.
«Это смешно, что я должен что-то делать. Потому что мы ни в чем не замешаны. Но мы, скорее всего, да — что-то сделаем. Ответим на некоторые вопросы», — констатировал Дональд Трамп.
Как напоминает «Газета.ru», расследование о якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016 года идет почти два года. При этом обвинения опровергают как в Белом доме, так и в Кремле.