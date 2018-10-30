В США застрелен рэпер Young Greatness

Вашингтон, 30 октября. Рэп-исполнитель из США Young Greatness (Теодор Джонс) погиб в результате огнестрельных ранений в городе Новый Орлеан, штат Луизиана.

По данным местного телевидения, 34-летнего Теодора Джонса застрелили в понедельник, 29 октября. Тело музыканта с огнестрельными ранениями обнаружили у его дома, полиция начала расследование убийства. Об этом со ссылкой на телекомпанию WWL-TV сообщает телеканал «360».

В настоящее время полицейские разыскивают двух подозреваемых. В правоохранительных органах сообщают, что злоумышленники завладели автомобилем убитого музыканта.