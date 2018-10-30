Сирия: восстановление поселка Друша в пригороде Дамаска займет полгода

Дамаск, 30 октября. Полное восстановление находящегося в пригороде сирийской столицы поселка Друша, который сильно пострадал во время войны, завершится в течение полугода.

Об этом журналистам рассказали представители местной администрации, информацию подтвердили строители, которые занимаются восстановлением инфраструктуры населенного пункта.

«Нам присылают материалы по государственной программе. Работаем планомерно, больше времени уходит на объекты, где приходится ставить опоры для линий электропередачи», — рассказал начальник бригады электриков Ибрагим Джумаа.

К слову, электрические сети уже подведены ко всем кварталам поселка, в ближайшее время начнется подключение домов. Сразу после этого строители займутся восстановлением водоснабжения.

Местные жители также принимают участие в этих работах, власти снабжают их стройматериалами, кроме того впервые за долгие годы в поселке возобновила работу школа, сообщает «Газета.ru».

