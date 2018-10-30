«Язык запретят полностью, Церковь разделят»: эксперт рассказал об антирусском характере украинского проекта

Москва, 30 октября. Замдиректора Института стран СНГ, политолог и историк Игорь Шишкин рассказал об антирусском характере украинского проекта и призвал не рассматривать отношения России и Украины, как аналог отношений Австрии и Германии. Такое мнение эксперт озвучил на круглом столе в Москве.

По мнению Шишкина, политическое разделение не всегда ведет к конфронтации. В качестве примера мирного сосуществования эксперт привел Германию и Австрию. Антитезы не возникает, потому что «австрийцам не внушают, что они не немцы», считает эксперт. В России в качестве схожего примера Шишкин привел Московское и Тверское княжества, которые «воевали страшнейше», но оставались русскими.

Украинский проект, по мнению эксперта, имеет другой характер.

«Здесь же — украинский проект — не просто сепаратистский, не просто проект по отделению какого-то куска территории. Это проект по расколу русской нации. Сам проект задуман не как проект на ослабление России в первую очередь, а русской нации как стержня России. Поэтому Украина всегда, когда становится независимой, развивается как антирусский проект, истребляет в себе все русское», — отметил Шишкин.

Эксперт подчеркнул, что в настоящее время из бывших ветвью русской нации украинцев делают «антирусских манкуртов», поэтому на Украине «истреблялось и будет истребляться все русское, что есть».

«Если так будет развиваться дальше, язык запретят полностью, Церковь разделят. Поэтому нужно понимать, что бороться необходимо за русскую Украину», — заключил Игорь Шишкин.

Ранее телеканал «360» сообщил, что телеканалы на Украине планируют проверить на предмет использования украинского языка. Мониторинг продлится шесть месяцев. В настоящее время согласно закону «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации» в телепередачах, фильмах и новостях доля украинского языка должна составлять не менее 75%. При этом телерадиокомпании должны использовать украинский язык в 50% случаев.

Проведение мониторинга в Нацсовете Украины по вопросам телевидения и радиовещания объяснили недостаточным использованием украинского языка телеканалами Bolt, «Терра», «Наука», «Дача» и «Эпоха». За нарушения им грозят крупные штрафы.