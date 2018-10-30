Эксперт рассказал о самой провальной валюте недели

Москва, 30 октября. Эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский рассказал о самой провальной валюте недели.

По мнению специалиста, наибольшие потери в тройке валют — рубль, доллар, евро — понесет «европеец», который ослабнет как к «американцу» (ориентировочно до 1,1372–1,1376), так и к рублю (до 74,2–74,3).

«Главным событием на финансовых рынках будут важные отчеты по еврозоне — данные по ВВП и инфляции. Инвесторы на редкость единодушны во мнении, что Европейскому ЦБ сейчас нечем порадовать ни экономистов, ни широкую публику», — цитирует экономиста «Российская газета».

При этом, по мнению Владимира Рожанковского, российская валюта на фоне этих новостей, а также приходящих из США данных, может укрепиться до уровня 65 к доллару и до 73,9 к евро.