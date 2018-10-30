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Стало известно, когда россияне будут узнавать о своих долгах через SMS

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Стало известно, когда россияне будут узнавать о своих долгах через SMS

Москва, 30 октября. В Федеральной службе судебных приставов рассказали, когда начнут оповещать россиян о долгах через SMS-сообщения.

С заявлением на тему в интервью «Известиям» выступил руководитель ведомства Дмитрий Аристов, уточнив, что граждане России смогут узнавать о своих долгах также на портале государственных услуг.

«Разработан законопроект по изменению системы уведомления граждан, потому что почтовая связь не всегда эффективна и требует затрат. Предложено отправлять должнику информацию через SMS или портал госуслуг», — сказал глава ФССП.

По словам Аристова, на подготовку нововведений уйдет чуть больше года, в итоге новая процедура будет подключена с 1 января 2020 года.

Кроме того, руководитель Федеральной службы судебных приставов также заявил, что сейчас прорабатывается предложение сосредоточить реализацию арестованного имущества только через ФССП.

Автор: Константин Терехов
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