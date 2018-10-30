В правительстве считают законным штраф за превышение средней скорости

Москва, 30 октября. Правительство России раскритиковало предложенный депутатами фракции ЛДПР законопроект о запрете штрафов за превышение средней скорости машин на определенном отрезке дороги.

В некоторых регионах страны используют камеры, фиксирующие данные о скорости проезжающих автомобилей на определенных участках дороги. Информация поступает на специальный сервер, на котором на ее основе вычисляется средняя скорость машина. В случае ее превышения водителю выписывают штраф.

С инициативой отказаться от штрафов за превышение средней скорости летом текущего года выступила группа депутатов государственной думы во главе с представителями фракции ЛДПР председателем комитета по труду Ярославом Ниловым и вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым. Парламентарии отметили, что в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) и в правилах дорожного движения (ПДД) нет понятия «средняя скорость».

В кабмине считают, что допустимы различные доказательства нарушений, использование фиксирующих среднюю скорость камер обоснованно и наказание законно, сообщают «Известия».