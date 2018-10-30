Эксперты прогнозируют рост цен на 50% в общественном транспорте Киева

Киев, 30 октября. Эксперты считают, что стоимость проезда в общественном транспорте столицы Украины вырастет на 50%.

В частности с таким заявлением выступил на пресс-конференции в Киеве руководитель консалтинговой компаний William Invest Виктор Медведь, по словам которого повышение будет проходить в два этапа.

«Я думаю, что за первым повышением в течение квартала последует следующее повышение. Вот это и будет 50% в совокупности двух повышений… Будет однозначно», — констатировал Медведь.

При этом, как считает эксперт по вопросам транспортного моделирования Дмитрий Беспалов, повышение произойдет в самое ближайшее время, после чего наступит «затишье».

«Нас весной ожидают выборы. Я думаю, что сейчас последние месяцы, когда можно вводить подорожания. Где-то за три месяца, за четыре месяца до выборов никакого подорожания не будет», — заявил урбанист.

Эксперт добавил, что украинский народ должен непременно высказать свой протест, при этом – не обязательно проведением митингов.

«Писать запросы, задавать вопросы, не пользоваться, например, какими-то услугами, сплачиваться вместе и противостоять вот этой системе для того, — пояснил свою позицию Беспалов.

«Надо сделать так, чтобы отрасль стала проблемной для спокойного кэша, чтобы он стал неспокойным, чтобы люди, которые на этом зарабатывают, забрали свои инвестиции, и ушли в какую-то другую отрасль», — резюмировал эксперт.

Как напоминает «Газета.ru», на днях специальный представитель государственного департамента по Украине Курт Волкер заявил, что Повышение тарифов на газ для населения позволит Украине начать структурную реформу энергетического сектора и всей экономики.

