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Эксперты прогнозируют рост цен на 50% в общественном транспорте Киева

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Эксперты прогнозируют рост цен на 50% в общественном транспорте Киева

Киев, 30 октября. Эксперты считают, что стоимость проезда в общественном транспорте столицы Украины вырастет на 50%.

В частности с таким заявлением выступил на пресс-конференции в Киеве руководитель консалтинговой компаний William Invest Виктор Медведь, по словам которого повышение будет проходить в два этапа.

«Я думаю, что за первым повышением в течение квартала последует следующее повышение. Вот это и будет 50% в совокупности двух повышений… Будет однозначно», — констатировал Медведь.

При этом, как считает эксперт по вопросам транспортного моделирования Дмитрий Беспалов, повышение произойдет в самое ближайшее время, после чего наступит «затишье».

«Нас весной ожидают выборы. Я думаю, что сейчас последние месяцы, когда можно вводить подорожания. Где-то за три месяца, за четыре месяца до выборов никакого подорожания не будет», — заявил урбанист.

Эксперты прогнозируют рост цен на 50% в общественном транспорте Киева

Эксперт добавил, что украинский народ должен непременно высказать свой протест, при этом – не обязательно проведением митингов.

«Писать запросы, задавать вопросы, не пользоваться, например, какими-то услугами, сплачиваться вместе и противостоять вот этой системе для того, — пояснил свою позицию Беспалов.

«Надо сделать так, чтобы отрасль стала проблемной для спокойного кэша, чтобы он стал неспокойным, чтобы люди, которые на этом зарабатывают, забрали свои инвестиции, и ушли в какую-то другую отрасль», — резюмировал эксперт.

Эксперты прогнозируют рост цен на 50% в общественном транспорте Киева

Как напоминает «Газета.ru», на днях специальный представитель государственного департамента по Украине Курт Волкер заявил, что Повышение тарифов на газ для населения позволит Украине начать структурную реформу энергетического сектора и всей экономики.
 

Автор: Константин Терехов
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