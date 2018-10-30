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Ракету «Союз» перед пуском разберут и соберут для проверки

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Ракету «Союз» перед пуском разберут и соберут для проверки

Москва, 30 октября. Ракету «Союз-ФГ» перед пуском разберут и соберут для проверки на «Байконуре».

Как сообщил источник на космодроме, все работы будут проведены в самое ближайшее время, так как старт ракеты, которая выведеи на орбиту грузовик «Прогресс МС-10», запланирован на 16 ноября.

«Сотрудники РКЦ «Прогресс» проведут последовательную отстыковку всех четырех боковых блоков ракеты-носителя от центрального блока. После этого специалисты осмотрят места стыковки на блоках ракеты-носителя», — цитирует РИА Новости свой источник.

Как напоминает «Газета.ru», 11 октября ракета-носитель «Союз-ФГ» не вывела «Союз МС-10». Как оказалось, при аварии один из боковых блоков первой ступени «Союза» не отделился, как положено, и столкнулся со второй ступенью.

Автор: Константин Терехов
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