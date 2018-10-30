Из-за нецензурных песен в Нижнем Новгороде отменили пять концертов

Нижний Новгород, 30 октября. В Нижнем Новгороде отменили концерты пяти современных исполнителей, в песнях которых в ходе прокурорской проверки выявлены касающихся защиты детей от причиняющей вред их здоровью и развитию информации нарушения. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Родители Нижнего Новгорода направили в конце сентября обращение к детскому омбудсмену Маргарите Ушаковой с просьбой запретить концерты «деструктивных» исполнителей. К ним обратившиеся отнесли группу Пошлая Молли, а также популярных исполнителей Монеточка, Feduk, ATL, Face, Jah Khalib и Хаски. Подобные обращения они также направили в региональные министерства образования и культуры и Роспотребнадзор.

Родители считают, что песни указанных в обращении исполнителей содержат пропаганду рискованного суицидального поведения, наркомании и алкоголя, а также изобилуют ненормативной лексикой.

Детский омбудсмен направила письмо в прокуратуру, в котором просила рассмотреть вопрос о привлечении к административной ответственности руководства концертного зала, где, по информации родителей, проходят концерты исполнителей. Региональная прокуратура нашла нарушения соблюдения законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, допущенные при организации мероприятий в одном из концертных залов Нижнего Новгорода и обнаружила в действиях одного из организаторов концертов «признаки готовящегося правонарушения».