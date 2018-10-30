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Азаров рассказал о еще одной схеме обогащения Порошенко

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Азаров рассказал о еще одной схеме обогащения Порошенко

Киев, 30 октября. Бывший председатель правительства Украины Николай Азаров рассказал о еще одной схеме обогащения Петра Порошенко.

Размышлениями на тему экс-премьер поделился со своими подписчиками на странице в социальной сети Facebook, разместив в посте отрывок телевизионной передачи с участием депутата Рады Александра Онищенко.

«Этот так называемый гарант, по воле американцев поставленный на высшую в Украине должность, снова на деле доказал, что он алчный, циничный проходимцем, который не стесняясь обворовывает и без того обнищавших за последние 4,5 года украинцев», — написал Азаров.

По словам народного избранника, закупки голубого топлива для государственных предприятий через государственную компанию «Центрэнерго» осуществлялись только у определенных фирм, предлагавших самую высокую цену. 

«По две тысячи гривен наличными передавали народному депутату, ближайшему соратнику Порошенко Игорю Кононенко», — цитирует Азаров Онищенко.

«Всю прибыль с газового бизнеса Порошенко и Кононенко забирают себе. В то время, как все больше украинцев недоедают, Порошенко получает чемоданы денег, а бремя переплаты возлагает опять-таки на плечи (а точнее на карманы) простых украинцев», — констатировал экс-премьер.

Азаров рассказал о еще одной схеме обогащения Порошенко

Подписчики Азарова активно комментируют пост бывшего председателя правительства Украины.

«Господи, схема старая, давно отработанная. Юлька тоже работала по ней», — написала Natalia Sankowska.

«Порошенко - гарант полного уничтожения нашего народа», — добавляет Ирина Снежкина.

«Бессовестные грабители народа!!!» — констатирует Олена Винич.

Автор: Константин Терехов
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