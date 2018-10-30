«И кончится халява панове»: россияне прокомментировали опасения польских предпринимателей из-за оттока украинцев в Германию

Москва, 30 октября. Российские пользователи с иронией прокомментировали новости об опасениях польских предпринимателей из-за возможного оттока работающих в стране украинцев в Германию. Мнением россияне делятся в социальных сетях.

Об угрозе оттока в страны Западной Европы написало польское издание RzeczPospolita. Журналисты отметили, что в Германии планируют упростить процесс получения рабочей визы для приезжающих из не входящих в состав Евросоюза стран работников. В издании подчеркнули, что в таком случае немецкие компании выберут около 59% украинцев.

По мнению экспертов, недостаток украинских работников негативно скажется на многих сферах польской экономики. К примеру, из-за дефицита рабочих из Украины производство товаров широкого потребления в Польше в будущем может снизиться на 10%.

Россияне с иронией встретили опасения польских журналистов.

«И кончится халява панове», — написал пользователь Борис Орловский.

«Где больше, там толще. В минусе территория уа, где все убито уже. Ни автопрома, ни авиа, ни ракетного. Ноль. Одни лишь озлобленные с вилами типа трезуб», — отметил пользователь Ас Са (орфография и пунктуация авторские. — Прим. ФАН).

Нашлись и те, кто увидел последовательность в действиях руководства западных стран в отношении Украины.

«Ну вот и первое достижение киевской-хунты в ЕС, за тех кто пытается выжить на чужбине начинается грызня, всем нужна низкооплачиваемая рабсила», — написал Vasiliy Vasechkin III.