Трамп уточнил, какие именно СМИ он назвал врагами народа

Вашингтон, 30 октября. Президент США Дональд Трамп уточнил, какие именно средства массовой информации он назвал «врагами народа».

Со своего рода опровержением своих же слов нынешний хозяин Белого дома выступил в своем аккаунте в сервисе микроблогов Twitter, уточнив, что некоторые СМИ просто-напросто вырвали его слова из контента.

Среди таких распространителей неправильных, или как говорит Трамп «фейковых» новостей – телеканал CNN, который, по мнению американского президента, умышленно и неверно передает информацию.

«Я сказал, что «лживые новости — враг народа». Это — очень большая разница. Когда вы выдаете ложную информацию — это нехорошо» — написал Трамп, добавив, что «врагами народа назвал только лживые СМИ».

«Народ нашей великой страны рассержен и разочарован в связи с тем, что получает так много лживых новостей. Они в полной мере осознают это!» — констатировал Дональд Трамп.

Check out tweets from last two days. I refer to Fake News Media when mentioning Enemy of the People - but dishonest reporters use only the word “Media.” The people of our Great Country are angry and disillusioned at receiving so much Fake News. They get it, and fully understand! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 30, 2018

Как напоминает «Газета.ru», в прошлом году хозяин Белого дома назвал врагами американского народа таким СМИ, как газета The New York Times, а также телекомпании CNN, NBC, CBS и ABC.