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Пушков рассказал, как американские санкции нанесут удар по самим США

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Алексей Пушков

Москва, 30 октября. Российский сенатор Алексей Пушков рассказал, как американские санкции нанесут удар по самим Соединенным Штатам.

Своими мыслями на тему председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ поделился с подписчиками в аккаунте в сервисе микроблогов в Twitter.

Сенатор сообщил, что в первом квартале текущего года цена на золото на мировом рынке выросла на 42%. В числе основных покупателей — Турция, Россия, Китай, Иран и Индонезия.

«Они хотят сократить зависимость от доллара США из-за политики американских санкций. Санкции имеют эффект бумеранга: рано или поздно они нанесут удар по самим США», — написал Алексей Пушков.

Как напоминает «Ридус», американский финансист Питер Шифф предсказал крах экономики США. По его словам, самой большой жертвой грядущего обвала станет доллар.

Автор: Константин Терехов
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