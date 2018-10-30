Пушков рассказал, как американские санкции нанесут удар по самим США
Москва, 30 октября. Российский сенатор Алексей Пушков рассказал, как американские санкции нанесут удар по самим Соединенным Штатам.
Своими мыслями на тему председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ поделился с подписчиками в аккаунте в сервисе микроблогов в Twitter.
Сенатор сообщил, что в первом квартале текущего года цена на золото на мировом рынке выросла на 42%. В числе основных покупателей — Турция, Россия, Китай, Иран и Индонезия.
«Они хотят сократить зависимость от доллара США из-за политики американских санкций. Санкции имеют эффект бумеранга: рано или поздно они нанесут удар по самим США», — написал Алексей Пушков.
Как напоминает «Ридус», американский финансист Питер Шифф предсказал крах экономики США. По его словам, самой большой жертвой грядущего обвала станет доллар.