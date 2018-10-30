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Силуанов назвал тех, «кому на Руси жить хорошо»

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Силуанов назвал тех, «кому на Руси жить хорошо»

Москва, 30 октября. Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в стране жить хорошо тем, кто честно работает. Такое мнение чиновник озвучил в эфире телепередачи «Познер» на Первом канале.

Телеведущий адресовал министру поднятый в позапрошлом веке Николаем Некрасовым вопрос.

 «Кому на Руси жить хорошо на самом деле?» — поинтересовался Владимир Познер.

Ответ министра был кратким.

«Тем, кто честно работает», — ответил Антон Силуанов.

Ранее телеканал «360» сообщил, что министр финансов России заявил о непопулярности его коллег во всех странах мира. Такое положение глав Минфинов Силуанов связал с тем, что министрам финансов часто приходится говорить «нет».

Автор: Виктор Мальцев
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