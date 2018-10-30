Украинский вице-адмирал заявил о 481 судне, досмотренном РФ в Азовском море

Киев, 30 октября. С 25 апреля этого года российская сторона остановила для досмотра 481 одно судно в Азовском море. Такое заявление сделал командующий военно-морскими силами Украины вице-адмирал Игорь Воронченко.

Он прокомментировал действия России, проводящей досмотр судов в Азовском море. По словам Воронченко, военные корабли имеют права на досмотр судов, если у них есть основания полагать, что те занимаются пиратством, работорговлей, несанкционированным вещанием или же если те идут под флагом другого государства.

«С 25 апреля остановлен 481 корабль, и 202 в Азовском море… Я считаю, что это безосновательная остановка и допрос наших судов», ― заявил Воронченко в эфире украинского телеканала ICTV.

Украинский командующий также пообещал, что ВМС Украины «будут показывать свое присутствие» в определенных районах. По его словам, сейчас в Азовском море расположены примерно 120 украинских кораблей и катеров. При этом, вооружение обладают лишь 36 из них, а достаточным вооружением – только 24. По словам Воронченко, нельзя также исключать возможного обострения ситуации в Черном море.

Напомним, что с начала года обстановка в Азовском море обострилась из-за действий украинской стороны, которая захватила российский траулер «Норд». Позже, в августе, аналогичным образом был захвачен российский танкер «Механик Погодин». Россия назвала действия Украины морским терроризмом и ответила усилением досмотра судов в своей части Азовского моря.