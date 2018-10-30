Омелян рассказал о надежде на введение санкций против российских черноморских портов

Симферополь, 30 октября. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил о надежде на введение санкций против российских портов на Черном море после резолюции Европарламента и заявлений США.

По словам чиновника, последние заявления Европарламента, Еврокомиссии и Госдепартамента Соединенных Штатов стали результатом работы украинской власти по донесению «правдивой информации» до «партнеров по антироссийской коалиции». Омелян выразил надежду, что следующим их шагом станет введение санкций в отношении российских портов в Черном море.

«Я искренне надеюсь, что следующим этапом реакции будет введение санкций в отношении российских черноморских портов», — заявил Омелян.

Ранее в Европарламенте одобрили резолюцию с призывом к властям Евросоюза предусмотреть усиление антироссийских санкций в случае «эскалации» ситуации в Азовском море и рассмотреть возможность создания поста «спецпосланника по Крыму и Донбассу», сообщает телеканал «360». В документе Россия обвиняется в стремлении превратить Азовское море во «внутреннее озеро» и в желании присвоить украинские нефтегазовые месторождения.

Россия отвергает обвинения. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала резолюцию Европарламента, назвав ее пропагандистским заходом.

«Тема Азовского моря — это очередная разменная карта. Все эти заявления не основывается на фактологической базе, это просто пропагандистский заход», — заявила Мария Захарова.

Напомним, ситуация в Азовском море обострилась в начале текущего года после того, как Украина задержала российский траулер «Норд». В отношении капитана судна украинские власти выдвинули обвинения в незаконном посещении полуострова «с целью причинения вреда государственным интересам». В августе ситуация повторилась и в херсонском порту был задержан российский танкер «Механик Погодин».

В России назвали действия Киева «морским терроризмом». В ответ Москва усилила пограничные досмотры в своей части Азовского моря. Украинские пограничники обвинили российских коллег в «жесткой политике задержания и осмотра судов». В Крымском погрануправлении ФСБ ответили, что проверки проходят в соответствии с международным морским правом. Российские пограничники также отметили, что не получали от судовладельцев претензий.

Законность действий российской стороны признали в МИД Украины. Тем не менее, Киев заявил о намерении создать в Азовском море военно-морскую базу и усилить военное присутствие в регионе.