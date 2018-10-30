МИД Украины признал, что денонсация соглашения об Азовском море не даст Киеву ничего

Киев, 30 октября. Денонсация соглашения о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива с Россией не принесет Украине дополнительных прав. Об этом заявила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль, добавив, что разрыв договора вызовет лишь новые территориальные споры.

С инициативой отменить соглашение по Азовскому морю и Керченскому проливу выступил депутат украинского парламента от президентской фракции «Блок Петра Порошенко» Иван Винник. В ответ на это Зеркаль заявила, что Киев не намерен разрывать данное соглашение.

В своем заявлении она с одной стороны обвинила Россию в «нарушении права Украины, как прибрежного государства», а с другой – признала, что Украина не получит дополнительных прав от разрыва соглашения.

«С точки зрения дополнительных прав Украина ничего не получит (от денонсации соглашения, ― Прим. ФАН), мы можем получить новый территориальный спор с Россией относительно делимитации Азовского моря», — сказала Зеркаль.

Напомним, что ситуация в Азовском море обострилась в начале этого года после серии захватов украинскими властями российских кораблей: в марте Украиной был задержан российский траулер «Норд», а в августе – танкер «Механик Погодин». Москва расценила действия Киева как «морской терроризм» и ответила усилением пограничных досмотров в своей части морской акватории. В ответ украинская сторона обвинила Россию в «жесткой политике» задержания и досмотра судов, хотя пограничное управление ФСБ России по Крыму подчеркнуло, что не получало претензий от судовладельцев. Позже МИД Украины признал, что досмотры судов российскими пограничниками проходят без нарушений протоколов. Некоторое время назад украинские власти озвучили свои планы усилить военное присутствие на Азовском море и даже создать в регионе военно-морскую базу.