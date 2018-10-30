Россия не пустит корабли НАТО на учения с Украиной в Азовском море

Симферополь, 30 октября. Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что Россия не допустит корабли НАТО в акваторию Азовского моря для совместных учений с Украиной.

По словам Аксенова, РФ «будет жестко отстаивать свои национальные интересы» и попытки украинской стороны обострить ситуацию в регионе и спровоцировать новые санкции в отношении России будут не выгодны самой Украине.

«Возможно, украинская власть надеется, что итогом ее провокаций станут очередные антироссийские санкции. Но парадокс ситуации в том, что санкции вводят против России, а плохо от этого Украине», — заявил Аксенов «Известиям».

Глава Крыма отметил, что Киев жалуется на финансовые потери, при этом радуется антироссийским санкциям и требует новых. Такой подход Сергей Аксенов назвал «политической шизофренией».

Он также отметил, что Москва не хочет роста напряженности в Азовском море, поэтому корабли НАТО не пройдут в него.

Ранее телеканал «360» сообщил, что на Украине предложили четырехступенчатый план по «возвращению» Азовского моря. Первым шагом должно стать расторжение договоренностей с Россией о совместном использовании его акватории.