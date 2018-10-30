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«Большинство хочет остановить войну»: Бойко рассказал, почему украинцам надоел национализм

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«Большинство хочет остановить войну»: Бойко рассказал, почему украинцам надоел национализм

Киев, 30 октября. Националистические идеи пользуются все меньшей поддержкой среди жителей Украины, заявил сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» в украинском парламенте Юрий Бойко.

По его словам, подавляющее число украинских граждан хотят прекращения гражданского конфликта на юго-востоке страны. Кроме того, по словам Бойко, уверенно растет число тех, кто открыто выступает за проведение прямых переговоров с Донбассом.

«Семьдесят процентов населения нашей страны хочет завершения конфликта и хочет достижения мира​​​... Большинство граждан Украины сегодня хотят остановки войны. Пусть нас пока мало ― тех, кто открыто выступает за прямые переговоры (с Донбассом), но это количество людей растет», ― заявил Бойко в эфире российского Первого канала.

Как отметил политик, общественное сознание на Украине за последние несколько лет существенно изменилось, несмотря на все усилия властей. В частности, он указал на тот факт, что национализм в украинском обществе пользуется все меньшей поддержкой.

«Если бы я мог представить, что два года назад я бы приехал в Западную Украину - и говорить о то, что я думаю, то, наверное, я бы оттуда не вернулся... Я вижу, как меняется ситуация в обществе, я вижу, что национализм уже не поддерживается большой частью населения», ― добавил он.

Ранее Федеральное агентство новостей приводило слова Бойко о повышении тарифов на газ на Украине по требованию МВФ. По словам Бойко, занимавшего некогда должность министра энергетики Украины, у властей нет оснований поднимать стоимость газа. Кроме того, он назвал «террором» и «геноцидом народа» меры Киева по повышению цен на коммунальные тарифы на фоне стремительного обнищания украинцев. Его позицию поддержал лидер «Украинского выбора» Виктор Медведчук, назвавший политику действующих украинских властей «полным крахом».

Автор: Антон Зарубин
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