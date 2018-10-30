«Большинство хочет остановить войну»: Бойко рассказал, почему украинцам надоел национализм

Киев, 30 октября. Националистические идеи пользуются все меньшей поддержкой среди жителей Украины, заявил сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» в украинском парламенте Юрий Бойко.

По его словам, подавляющее число украинских граждан хотят прекращения гражданского конфликта на юго-востоке страны. Кроме того, по словам Бойко, уверенно растет число тех, кто открыто выступает за проведение прямых переговоров с Донбассом.

«Семьдесят процентов населения нашей страны хочет завершения конфликта и хочет достижения мира​​​... Большинство граждан Украины сегодня хотят остановки войны. Пусть нас пока мало ― тех, кто открыто выступает за прямые переговоры (с Донбассом), но это количество людей растет», ― заявил Бойко в эфире российского Первого канала.

Как отметил политик, общественное сознание на Украине за последние несколько лет существенно изменилось, несмотря на все усилия властей. В частности, он указал на тот факт, что национализм в украинском обществе пользуется все меньшей поддержкой.

«Если бы я мог представить, что два года назад я бы приехал в Западную Украину - и говорить о то, что я думаю, то, наверное, я бы оттуда не вернулся... Я вижу, как меняется ситуация в обществе, я вижу, что национализм уже не поддерживается большой частью населения», ― добавил он.

Ранее Федеральное агентство новостей приводило слова Бойко о повышении тарифов на газ на Украине по требованию МВФ. По словам Бойко, занимавшего некогда должность министра энергетики Украины, у властей нет оснований поднимать стоимость газа. Кроме того, он назвал «террором» и «геноцидом народа» меры Киева по повышению цен на коммунальные тарифы на фоне стремительного обнищания украинцев. Его позицию поддержал лидер «Украинского выбора» Виктор Медведчук, назвавший политику действующих украинских властей «полным крахом».