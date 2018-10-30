Полиция назвала причины «взрыва» в центре Киева

Киев, 30 октября. Причиной «взрыва» в центре Киева на улице Ивана Кудри стало замыкание силового кабеля, сообщает пресс-служба городской полиции.

Ранее экс-советник главы МВД Украины Станислав Речинский сообщил в Facebook о прогремевшем в центре города взрыве. При этом он уточнял, что на место ЧП прибыли более десятка машин полиции, несколько карет скорой помощи и пожарные. СМИ выдвинули предположение, что была взорвана припаркованная на улице машина.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, инцидент произошел на улице Ивана Кудри, 42. Причиной стало «замыкание силового кабеля». Аварийные службы обесточили поврежденный кабель. Правоохранители заверили, что «угрозы для киевлян нет».