Правительство РФ отказалось от идеи переселить Госдуму и Совфед в Мневники ― СМИ

Москва, 30 октября. Правительство России заявило об окончательном отказе от проекта постройки Парламентского центра для Госдумы и Совета Федерации РФ в Нижних Мневниках. Данный проект обсуждался на протяжении последних трех лет.

Как пишет издание РБК, решение было принято на уровне правительства РФ и поддержано президентом страны Владимиром Путиным. Согласно проекту предполагалось возвести новое здание Парламентского центра в Нижних Мневниках, а здание, которые они занимают сейчас – снести.

«Принято решение ничего не строить. Мы уже давно на этой идее поставили крест. Но теперь всё точно окончательно», ― приводит РБК слова собственного источника в Совете Федерации. Он уточнил, что решение было принято в начале лета этого года.

Отметим, что председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко ранее объявила о скором начале строительства нового корпуса верхней палаты парламента, так как старые здания уже исчерпали свой ресурс.