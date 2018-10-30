Украинские шахтеры 10 дней не поднимаются на поверхность, требуя выплаты зарплаты

Киев, 30 октября. Горняки шахты им. Капустина госпредприятия «Лисичанскуголь» в Луганской области Украины 10 дней не поднимаются из шахты, требуя выплаты долгов по зарплате, сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

На своей странице в Facebook Волынец сообщил, что в понедельник спускался в шахту им. Г.Г. Капустина. В забое одиннадцатый день бастуют горняки.

«На этой шахте, как и на многих других государственных, ситуация неутешительная — «все доведено до ручки» — написал он.

Волынец подчеркнул, что шахтеры борются не только за свои зарплаты, но и за сохранение предприятия. Он напомнил, что из 10 крупных предприятий в Лисичанске на сегодняшний день осталось лишь четыре шахты. При этом за опасный труд шахтеров «платят небольшие зарплаты». На данной шахте, по его словам, существует задолженность по зарплате за прошлый год. Некоторые работники не получали денег последние четыре месяца.

«Большую обеспокоенность вызывает состояние здоровья горняков, которые проявляют настоящее мужество и принципиальность, борясь честно заработанные зарплаты. Невооруженным глазом видно, что протестующие истощены и у них появились проблемы со здоровьем», — добавил глава профсоюза.

Он также сообщил о еще одной акции горняков: сотрудники шахты имени Д.Ф. Мельникова в течение двух часов перекрывали дорогу в Лисичанске, также как и их коллеги требуя свои зарплаты.

Ранее глава профсоюза горняков Украины сообщал, что общая задолженность по зарплате государства перед горняками на конец сентября составляет более 685 млн гривен (порядка 24,2 млн долларов).

Отметим, что это далеко не первые акции горняков на Украине за последнее время. Как сообщало Федеральное агентство новостей, в начале октября горняки шахты «Кураховская» присоединились к акции протеста, которая проводилась из-за долгов по зарплате в подконтрольном Киеву Донбассе, и перекрыли автотрассу Покровск — Донецк.

Позднее, 17 октября, у здания киевского кабинета министров прошла масштабная акция, организованная Федерацией профсоюзов Украины, участие в которой приняли более 20 тыс. шахтеров, медиков, учителей и работников других отраслей. Они потребовали от властей повышения зарплат, заморозки цен на продукты и тарифы ЖКХ, и многих других социальных льгот.