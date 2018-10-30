Силуанов выступил против предложения пересмотреть налог на роскошь

Москва, 30 октября. Министерство финансов России не планирует пересматривать налог на «роскошь», заявил глава ведомства Антон Силуанов в эфире программы «Познер» на Первом канале.

Ряд СМИ в начале недели неверно привели фразу Силуанова, в которой он признавал наличие проблемы неравных доходов и следующей из нее социальной напряженности: вместо прошедшего времени («мы это сделали») ими было процитировано будущее («мы это сделаем»).

«Нам часто говорят, давайте повысим налоги на богатых. На самом деле, мы это сделали: повысили налоги на роскошные имущественные комплексы, машины, яхты, квартиры и так далее», — заявил Силуанов в эфире программы «Познер».

По словам Силуанова, у идеи введения более прогрессивной шкалы налогообложения есть как плюсы, так и минусы. По его словам, богатые люди имеют возможности для вывода средств из страны, если их будет не устраиваться налоговый климат. С другой стороны, он напомнил, что 13-процентная налоговая шкала уже устоялась и менять законодательство «было бы неправильно», полагает министр финансов.

«Поэтому мы сейчас говорим о том, что сейчас нужно подтягивать зарплаты и пенсии», — приводит слова Силуанова RT.

Напомним, что обсуждение различных проектов изменения налоговой нагрузки для богатых граждан РФ ведется уже длительное время. Среди обсуждаемых вариантов – возврат к прогрессивной шкале НДФЛ и введение акцизов на дорогие товары.